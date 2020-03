Europese luchthavens willen steun voor doorkomen coronacrisis

De verliezen zullen de komende maanden waarschijnlijk verder toenemen, nu steeds meer landen reis- en vluchtverboden instellen. Er is in Europees verband ook al een voorstel gekomen voor een verbod op toegang tot het Schengengebied. Dat zou de passagiersstroom nog veel meer doen opdrogen.

De kosten die luchthavens moeten maken gaan niet mee omlaag. Zeker 80 procent van de operationele kosten zijn vaste lasten, benadrukt de ACI in een open brief aan de ministers van Transport van de EU-lidstaten. Daarom dringt de organisatie aan op ondersteunende maatregelen van overheden. Denk hierbij aan waarborgen door waar nodig buitengewone en dringende middelen voor financiering te verstrekken.

Eerder deze maand riep de ACI de EU ook al op om noodsteun mogelijk te maken zodat luchthavens hun rol als “kritieke infrastructuur” kunnen blijven vervullen. Sindsdien is de situatie verder verslechterd. Uit voorlopige cijfers blijkt dat het passagiersverkeer op Europese luchthavens vorige week gemiddeld met zeker de helft is teruggevallen. In eerdere weken was ook al sprake van fikse dalingen.