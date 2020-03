Een Nederlandse gast van een hotel op het Portugese eiland Madeira is besmet met het coronavirus. Alle gasten moeten daardoor in isolatie, melden de regionale autoriteiten. Zij spreken over een ernstige situatie.

De Nederlander was donderdag gearriveerd en verbleef in het hotel Quinta do Sol in Funchal. Volgens plaatselijke media heeft het hotel zo’n 120 gasten.