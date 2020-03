23 mensen willen burgemeester van Den Haag worden

23 mensen hebben gesolliciteerd om de nieuwe burgemeester van Den Haag te worden. De jongste kandidaat is 23 jaar, de oudste 63. Op 1 juli 2020 begint de nieuwe burgemeester waarschijnlijk aan zijn of haar klus.

Twee mensen hebben naar buiten gebracht dat ze hebben gesolliciteerd. Een van hen is oud-wethouder Richard de Mos. Hij zat tot oktober in het stadsbestuur, maar stapte op omdat het Openbaar Ministerie hem verdenkt van corruptie. Dat onderzoek loopt nog. De Mos, oud-Kamerlid voor de PVV, is oprichter van de grootste partij in de Haagse raad, Hart voor Den Haag/Groep De Mos. Daarvan is hij nu fractievoorzitter in de gemeenteraad. Ook Bert Blase, oprichter van hervormingsbeweging Code Oranje, heeft gesolliciteerd. Hij is nu waarnemend burgemeester van Heerhugowaard

De nieuwe burgemeester volgt Pauline Krikke op. Zij stapte vorig jaar op na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van vreugdevuren. Sinds haar vertrek neemt oud-minister Johan Remkes waar als burgemeester van Den Haag,