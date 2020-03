Medewerkers Wereldgezondheidsorganisatie besmet met coronavirus

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft melding gemaakt van twee medewerkers die het coronavirus hebben opgelopen. De twee kregen klachten die bij het virus leken te horen, nadat ze na hun werk thuis waren gekomen. Deze klachten blijken inderdaad van het virus te komen, zei een woordvoerder van de WHO.

Het virus, dat in december in China opdook, is inmiddels bij naar schatting 183.850 mensen over de hele wereld vastgesteld. Meer dan 7000 patiënten zijn eraan bezweken en bijna 80.000 zijn genezen.