Koning Filip beëdigt Belgische ‘coronaregering’

De Belgische koning Filip heeft een federale regering onder leiding van de liberaal Sophie Wilmès beëdigd. De regering-Wilmès heeft als opdracht de strijd tegen het coronavirus in goede banen te leiden, met maatregelen op het gebied van de volksgezondheid en de economische gevolgen voor bedrijven en werknemers. Op andere terreinen handelt de minderheidsregering alleen lopende zaken af. De zittende ministers blijven op hun post. Allen legden de eed af in het koninklijk paleis in Brussel.