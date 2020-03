Fransen mogen alleen nog met formulier de deur uit

Wie in Frankrijk de deur uit gaat, is verplicht een formulier mee te nemen, waarop hijzelf heeft aangegeven waarom hij van huis gaat. De regering heeft bepaald dat iedereen uitsluitend de straat op mag als dat echt nodig is. Het formulier kan worden gedownload op de site van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wie het formulier niet thuis kan printen, moet een zelf geschreven verklaring op zak hebben.