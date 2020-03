‘Overheid lijkt geen rekening te houden met kappers’

De brancheorganisatie voor kappers ANKO is verbaasd over het advies van de overheid maandag dat mensen gewoon naar de kapper kunnen, zolang ze 1,5 meter bij elkaar vandaan zitten. “De overheid lijkt geen rekening te houden met de kappers zelf, die de hele dag mensen moeten knippen”, aldus een woordvoerder van ANKO.

ANKO adviseerde maandag nog alle kapperszaken te sluiten, maar kort daarna kwam de regering met een eigen advies. “Wij waren totaal verrast dat ze zeiden dat het voor klanten veilig is. Over de kapper wordt in het advies niet gerept”, aldus de woordvoerder.

Het nieuwe advies zorgde voor veel boze reacties van kappers. De website en de telefoonlijn van de ANKO zijn overbelast door de vraag naar informatie. De directeur van de brancheorganisatie geeft dinsdagmiddag meer uitleg over hun besluit de overheidslijn te volgen.

Overgenomen

De ANKO heeft het advies van de overheid overgenomen, maar er blijft nog veel onduidelijk volgens de woordvoerder. “Niemand neemt verantwoordelijkheid voor de kappers, de overheid moet ons duidelijkheid geven.”

Kapperszaken blijven vooralsnog open. Veel kappers willen niet dichtgaan, omdat de inkomsten hard nodig zijn.