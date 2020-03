Weer luchtmachtbasis met buitenlandse troepen bestookt in Irak

In Irak is opnieuw een basis met buitenlandse troepen onder vuur genomen. Het Iraakse leger meldt dat raketten insloegen op de basis Besmaya, ten zuiden van Bagdad.

Het gaat om de derde aanval in korte tijd op een militaire installatie met buitenlandse militairen in Irak. Op Besmaya zouden zich onder meer Spaanse troepen bevinden en trainers van de NAVO. Over mogelijke slachtoffers is niets bekendgemaakt.

De afgelopen week zijn ook al twee aanvallen uitgevoerd op luchtmachtbasis Taji, waar zich veel buitenlandse troepen bevinden. De verantwoordelijkheid voor die beschietingen is niet opgeëist. Dat geldt ook voor deze derde aanval.

De Verenigde Staten hebben gezegd dergelijke aanvallen niet te zullen tolereren. De Amerikaanse strijdkrachten voerden vrijdag al een vergeldingsaanval uit op een pro-Iraanse militie in Irak.