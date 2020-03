Vlaamse gevangenen naaien mondkapjes

Gedetineerden in meerdere gevangenissen in Vlaanderen zetten zich achter de naaimachine om mondkapjes te vervaardigen. In de gevangenis van Oudenaarde hebben elf gedetineerden, veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor onder meer moord, zich voorgenomen ieder tot zeshonderd mondmaskers per dag te naaien. “Ook in Brugge, Bergen en Merksplas komen onze gedetineerden in actie”, zegt het Gevangeniswezen tegen de krant De Morgen.