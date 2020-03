In China in etmaal nog slechts één persoon besmet met coronavirus

In China is in een tijdperk van 24 uur slechts één persoon besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Het gaat om een patiënt in de stad Wuhan, waar het virus waarschijnlijk vandaan komt. In de Volksrepubliek zijn weliswaar nog 21 gevallen van het virus vastgesteld, maar die mensen hadden het buiten China opgelopen, berichtten de gezondheidsautoriteiten dinsdag.

Elke dag komen er alleen al met het vliegtuig naar schatting 20.000 mensen naar China. De hoofdstad Peking heeft maandag bepaald dat vrijwel alle reizigers er na aankomst twee weken in quarantaine moeten in daarvoor beschikbaar gestelde hotels.