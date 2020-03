Zapp komt dagelijks met educatieve liveshow voor kinderen

NPO Zapp komt met een dagelijkse liveshow als alternatief voor school, nu kinderen thuis moeten blijven als gevolg van het coronavirus. In de show Zapplive Extra kunnen kinderen hun vragen stellen en krijgen ze les van experts, die via videoverbindingen aan het woord komen.

Het live-programma, gepresenteerd door Klaas van Kruistum, sluit aan bij educatieve Zapp-programma's over onder andere biologie (de Smerige Quiz van de EO), wetenschap (Willem Wever van KRO-NCRV) en natuur (Freeks Wilde Wereld bij de VPRO). Nieuw is ook Het Klokhuis Maakt, een creatief programma van de NTR waarbij kinderen masterclasses krijgen van Klokhuis-presentatoren en experts.

"We voelen allemaal onzekerheid en juist daarom zijn we er nu gewoon elke dag", zegt Van Kruistum. "Voor goede informatie, iets leren ondanks dat je niet naar school gaat én onderling contact, ook al is dat nu op afstand."

Naast het stellen van vragen is er in de liveshow ook aandacht voor ontspanning, zoals hoe je de dagen thuis het beste doorkomt. Zapplive Extra is een samenwerking tussen NPO Zapp en KRO-NCRV en is vanaf woensdag op doordeweekse dagen te zien van 13.00 tot 15.30 uur op NPO Zapp en NPO Start.