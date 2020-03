Iran laat tienduizenden gevangenen vrij vanwege coronavirus

Iran heeft 85.000 gevangenen, onder wie ook politieke gevangenen, tijdelijk vrijgelaten vanwege het coronavirus. Een woordvoerder voor de rechterlijke macht zei dat ongeveer de helft van de tijdelijk vrijgelaten gedetineerden vastzat “wegens veiligheidskwesties”. In de gevangenissen worden volgens de zegsman extra maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Een speciale rapporteur van de VN heeft de Iraanse regering afgelopen week gevraagd politieke gevangenen vrij te laten omdat de gevangenissen overvol zijn en er ziekten heersen. Iran is zwaar getroffen door het virus en kampte al jaren met een zwakke gezondheidszorg die lijdt onder de Amerikaanse sancties tegen Iran. Minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif heeft zijn Britse collega Dominic Raab en de EU gebeld om te vragen of ze zich willen inzetten Washington ertoe te brengen “de immorele sancties” tegen zijn land in te trekken, meldden Iraanse media.

In het land zijn naar schatting 15.000 besmettingen vastgesteld en meer dan 850 mensen aan de gevolgen van de aandoening overleden.