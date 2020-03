AEX veert op na zware koersdalingen

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag in het groen begonnen. Ook de andere Europese beurzen veerden op na de zware koersdalingen een dag eerder. De omvangrijke steunpakketten van overheden om de economische schade van de virusuitbraak te verzachten, zorgden voor een sprankje hoop bij beleggers. De stemming op de wereldwijde beurzen bleef echter onrustig door de snelle verspreiding van het nieuwe coronavirus en de steeds strengere maatregelen van landen om de uitbraak in te dammen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 3,6 procent in de plus op 431,72 punten. Alle 25 hoofdfondsen gingen vooruit. De MidKap klom 2,9 procent tot 619,29 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 4,5 procent. De beurs in Milaan won 3,5 procent.

Op de lokale markt klom Core Laboratories (Core Labs) 5,6 procent. De in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie trok zijn eerdere verwachtingen voor het eerste kwartaal in en verlaagde het dividend. Het bedrijf kampt met volatiele marktomstandigheden als gevolg van de virusuitbraak en de door Saudi-Arabië ontketende prijzenoorlog in de oliesector. Daarnaast wil Core Labs snijden in de kosten.