30 kilo cocaïne onderschept in Rotterdamse Haven

De douane heeft in de nacht van maandag op dinsdag 30 kilo cocaïne onderschept in de haven van Rotterdam. De drugs zaten verstopt in de luiken van een container waar eerder bananen in hadden gezeten.

De lading was afgelopen week uit Peru aangekomen in Nederland. De container was vervoerd naar de klant. Daar zijn de bananen gelost en de lege container is vervolgens weer terug naar de Rotterdamse haven gegaan. Daar zijn de drugs gevonden. De cocaïne is direct vernietigd.