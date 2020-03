Winkeliers willen meer vrijheid bij inroosteren om coronacrisis

Ondernemers die medewerkers juist meer willen laten werken worden nu “gestraft” met de verplichting nieuwe contracten aan te bieden of een hogere WW-premie, stelt het Vakcentrum dat de belangen behartigt van 2800 aangesloten winkels.

“Juist nu is het voor winkeliers van belang om flexibel in te kunnen roosteren.” De organisatie wijst erop dat sommige winkeliers even meer medewerkers nodig hebben, bijvoorbeeld als het gaat om voedsel- en levensmiddelenbranche. In andere branches is momenteel juist minder werk beschikbaar.

In de WAB staan ook nog andere zaken die het Vakcentrum in deze periode “niet reëel” vindt. Zo horen medewerkers die niet onder de cao levensmiddelen vallen tenminste vier dagen vooraf opgeroepen of afgezegd te worden.