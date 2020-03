Nederlanders willen ook applaudisseren voor zorgmedewerkers

De actie #applausvoordezorg gaat snel rond op de Nederlandse sociale media. Het idee erachter is om dinsdag 20.00 uur massaal in de tuin, vanuit het raam of vanaf het balkon te applaudisseren voor mensen die in de zorg werken en het extra druk hebben door het nieuwe coronavirus. Eerder werden zulke acties al gehouden in Italië, Spanje en Bulgarije.