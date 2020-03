Honderden gevangenen ontsnapt in Brazilië

Honderden gevangenen zijn maandag uit verschillende gevangenissen in de Braziliaanse staat Sao Paulo ontsnapt. Ze braken uit nadat de autoriteiten hadden besloten hun verlofregelingen voor dinsdag op te schorten om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

In tenminste vier detentiecentra, waar een zogeheten semi-vrijheidsregiem geldt, zijn uitbraken geweest. De autoriteiten vonden het niet verantwoord de geplande, tijdelijke vrijlating van 34.000 gevangenen op dinsdag door te laten gaan. Ze vreesden dat gedetineerden bij terugkeer in de gevangenis het longvirus mee konden nemen. Hoeveel mensen zijn ontsnapt, is onduidelijk. Lokale media, verwijzend naar politiebronnen, schatten dat het om ‘honderden’ gaat.

De gedetineerden in deze gevangenissen hebben het recht overdag hun cel te verlaten om te werken of studeren. Ze kunnen dit tot vijf keer per jaar voor een periode van zeven dagen doen.

In Brazilië zijn 234 mensen besmet met het coronavirus, waaronder 152 in de staat Sao Paulo.