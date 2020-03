Nieuw-Zeeland pompt miljarden in economie

De regering van Nieuw-Zeeland trekt miljarden uit om de gevolgen van de coronacrisis te lijf te gaan. Dinsdag maakte de regering bekend 12,1 miljard Nieuw-Zeelandse dollar uit te zullen geven, melden lokale media. Dat is omgerekend ruim 6,5 miljard euro.

De financiële injectie staat gelijk aan 4 procent van het bruto binnenlands product. Volgens minister Grant Robertson van Financiën is dit per hoofd van de bevolking een van de grootste maatregelenpakketten van de wereld. Dat terwijl in Nieuw-Zeeland het aantal besmettingsgevallen relatief meevalt. Er zijn tot nog toe rond de tien bevestigde besmettingsgevallen.

Het land introduceerde afgelopen weekend al vergaande reisbeperkingen. Haast iedereen vanuit het buitenland die naar Nieuw-Zeeland komt, moet 14 dagen in quarantaine. Omdat de toeristensector in Nieuw-Zeeland groot is, zal die maatregel naar verwachting veel bedrijven schaden.