Rechtbank vonnist in zaak raketwerper

De rechtbank in Amsterdam doet dinsdag uitspraak in de zaak tegen Yassine A. (31), die wordt verdacht van het bezit van een raketwerper met een antitankgranaat. Volgens informatie die bij de politie was binnengekomen zou met het wapen een aanslag worden gepleegd op misdaadverslaggever John van den Heuvel.

Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel tegen A. geëist. Die eis geldt alleen het bezit van het de raketwerper, een hoeveelheid kogels en ruim 260 gram cocaïne. Concrete aanwijzingen voor een aanslag heeft de politie niet aan de tip kunnen toevoegen.

De tip dateert van 4 december 2019 en kwam erop neer dat een groep overwegend Marokkaanse mannen voor de jaarwisseling met een raketwerper een aanslag op Van den Heuvel wilde plegen. De journalist krijgt al geruime tijd zware beveiliging wegens ernstige bedreigingen uit het criminele milieu.

Kort na de tip deed de politie een inval in de Amsterdamse woning van de vriendin van A., waar hij geregeld verbleef. Daar werd de raketwerper gevonden, met op de verpakking vermoedelijk A.’s DNA. De man ontkent dat het ding van hem was. In een garagebox in Lijnden vond de politie de kogels en de cocaïne. A. had de box in gebruik voor zijn garagebedrijf.

Het OM wil dat A. ook nog een strafrestant van drie jaar gaat uitzitten, van de negen jaar die hij kreeg opgelegd voor een mislukte bankoverval in 2011.