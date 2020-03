El Salvador beschuldigt Mexico van sturen 12 coronapatiënten

President Nayib Bukele van El Salvador beschuldigt Mexico ervan ongeveer twaalf mensen, bij wie vaststaat dat ze het coronavirus hebben, te hebben toegestaan in een vliegtuig te stappen richting zijn land. Reden voor het staatshoofd om direct al het vliegverkeer stil te leggen. Mexico trekt die bewering in twijfel.

Bukele bracht zijn boodschap via Twitter, zonder bewijs daarvoor te leveren. Hij noemde de Mexicaanse autoriteiten “onverantwoordelijk”.

Mexico’s onderminister Maximiliano Reyes vroeg Bukele de bron van zijn informatie te onthullen en beschrijft zijn land als pionier op het gebied van het bestrijden van epidemieën. Volgens Bukele gaat het om een vlucht van Avianca die maandag om 16.00 uur (lokale tijd) zou zijn vertrokken vanuit Mexico-Stad richting San Salvador, de hoofdstad van El Salvador.

Luchtvaartmaatschappij Avianca maakte later bekend dat de vlucht is geannuleerd en dat de passagiers niet aan boord zijn gegaan.

De Salvadoraanse president zei dat zijn regering werkt aan een nieuwe set protocollen waaraan vliegmaatschappijen zich dienen te houden om via de luchthaven in San Salvador te vliegen. Het vliegveld is een knooppunt voor vluchten naar andere Centraal-Amerikaanse landen.