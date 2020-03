Oranjeverenigingen: digitaal brainstormen over viering Koningsdag

Volgens voorzitter Pieter Verhoeve, tevens burgemeester van Gouda, willen de oranjeverenigingen nadrukkelijk geen grote publieksevenementen houden, maar wel uiting geven aan de feestelijkheden. “We willen bijvoorbeeld wel vlaggen! Niet alleen voor de koning, maar ook voor al die artsen, hulpverleners en al die anderen die nu zo druk bezig zijn met het beperken van de coronacrisis. Het is wat ons betreft saamhorigheid 2.0.”

De oranjeverenigingen hebben daartoe maandagavond besloten, op dezelfde dag dat de nationale viering van Koningsdag op 27 april in Maastricht werd geschrapt vanwege het nieuwe coronavirus.

KBOV-voorzitter Verhoeve zegt dat zijn organisatie geen vieringen zoals koningsnacht, braderieën, grote feesttenten met artiesten en manifestaties van meer dan honderd man adviseert, ook al lopen de huidige beperkende maatregelen tot 6 april. “Dat is vervelend voor de plaatselijke verenigingen, van wie velen al sinds december bezig zijn met de organisatie. Daarom willen we digitaal brainstormen over wat we wel kunnen doen, zoals bijvoorbeeld een digitale viering van Koningsdag. We gaan op zoek naar creatieve ideeën.”