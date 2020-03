Lagarde: ECB doet al het nodige om eurozone te beschermen

De Europese Centrale Bank (ECB) is bereid alles te doen wat nodig is om de eurozone te beschermen. Dat heeft ECB-president Christine Lagarde aan de ministers van Financiën van de eurolanden laten weten, zei de Italiaanse minister Roberto Gualtieri na afloop van het overleg.

Lagarde kreeg eerder nog woedende reacties vanuit Italië toen ze vorige week zei dat het niet de taak van de centrale bank is om de verschillen in Europese staatsrentes weg te werken. Die woorden veroorzaakten paniek op de Italiaanse staatsobligatiemarkt. Een dag later kwam ze daarop terug en liet ze weten dat de ECB “in dit moeilijke moment voor de muntunie zich keihard inspant om verschillen in staatsobligatierentes in de eurozone te vermijden.”

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft Lagarde verweten “formeel en abstract” te zijn. Hij vond dat het de taak van de centrale bank is om de financiële markten te kalmeren, zodat eurolanden zich kunnen concentreren op maatregelen om de gezondheidscrisis tegen te gaan.