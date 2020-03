Eerste Kamer blijft tot en met 6 april gesloten

De Eerste Kamer sluit in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus tot en met 6 april de deuren, een week langer dan eerder al was aangekondigd. De extra maatregelen die het kabinet zondag aankondigde om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn daarvoor de aanleiding.

Het besluit is genomen na overleg met de fractievoorzitters in de senaat. Het dagelijks bestuur wil dat "onder de huidige omstandigheden" ieder fysiek contact wordt vermeden. "De gezondheid van onze leden en medewerkers staat nu in alles voorop", zegt voorzitter Jan Anthonie Bruijn.

Naast de eerder geschrapte plenaire vergaderingen van 17 en 24 maart, gaat nu ook die van 31 maart niet door. Ook commissievergaderingen komen tot en met 6 april te vervallen. Lopende zaken en eventuele verzoeken van leden worden per mail afgehandeld

"Dit is een uitzonderlijke situatie, die veel van ons en iedereen in de samenleving vraagt", aldus Bruijn. "Deze maatregelen zijn ingrijpend, maar noodzakelijk."