Werktijdverkorting voor KLM-personeel

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft werktijdverkorting van 70 procent aangevraagd voor al het personeel. Het bedrijf laat weten nog met de vakbonden in gesprek te zijn over de invulling daarvan. De stap is nodig omdat KLM de komende tijd nog maar 10 tot 20 procent van het normale aantal vluchten uitvoert.