Zwitserland en Spanje sluiten grens voor bezoekers

Zwitserland en Spanje sluiten hun grenzen voor bezoekers in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. In Zwitserland mogen mensen die er wonen of er zaken komen doen, wel de grens over. Ook mensen en goederen die op doorreis door het Alpenland gaan, mogen dat. Het land heeft met onmiddellijke ingang alle evenementen afgelast.

Steeds meer landen in Europa nemen steeds strengere maatregelen. Spanje sluit de grenzen voor mensen die er niet wonen ook. Wel mogen mensen die in Spanje werken, maar er niet wonen de grens over, net als mensen die om dringende redenen naar Spanje moeten. Het verkeer per vliegtuig of trein tussen Portugal en Spanje wordt met ingang van dinsdag stopgezet. De maatregel duurt tot 15 april. In Portugal is voor het eerst een patiënt aan de gevolgen van het nieuwe virus overleden, melden de autoriteiten.