Speciaal team bekijkt gevolgen corona voor kunstenaars

De crisis is een enorme klap voor vooral zelfstandigen in de sector, die veel inkomsten verliezen door de afgelastingen en sluitingen.

Het was een constructief en positief gesprek, aldus de woordvoerder van de bond. Uitgezocht wordt welke algemene maatregelen van toepassingen zijn op de kunst- en cultuursector en of er dan nog extra maatregelen voor de sector nodig zijn. Dat zal stap voor stap gaan, aldus de zegsman van de bond.

Een meldpunt van de bond voor mensen die gevolgen ondervinden, heeft al meer dan 6200 meldingen verwerkt. "Die zijn heel divers. Van een tangofestival dat juist nu zou plaats hebben, tot veejays die boekingen in rook zien opgaan en van fotografen die minder werk hebben tot acteurs die een voorstelling voorbereid hadden en de première niet door zagen gaan."

Met name in de muziek waren er juist nu veel evenementen. De huidige crisis is voor iedereen in de sector een grote tegenslag, maar kan voor een aantal zelfs bedreigend zijn voor het voortbestaan.