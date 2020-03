Comité 4 en 5 mei schrapt start Maand van de Vrijheid

De aftrap van de landelijke Maand van de Vrijheid op 4 april in het Overijsselse Tubbergen gaat niet door. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei maandag besloten vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. De viering van de Maand van de Vrijheid is een van de hoogtepunten in het nationale programma rond de 75-jarige herdenking van de bevrijding van Nederland in 1945.

Het comité inventariseert op dit moment volgens een woordvoerder wat de coronamaatregelen betekenen voor evenementen na 6 april. Daarover is overleg met organisatoren in het hele land. Of Dodenherdenking op 4 mei en de festiviteiten rond Bevrijdingsdag op 5 mei in gevaar komen is nu nog niet zeggen, aldus de woordvoerder.