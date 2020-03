Trump: VS komen sterker uit de crisis door het coronavirus

De Amerikaanse president Donald Trump heeft er alle vertrouwen in dat de Verenigde Staten sterker uit de crisis met het coronavirus zullen komen. Iedereen is verenigd en werkt hard, schreef Trump maandag op Twitter. “Dat is fijn om te zien.”

Hij voegde eraan toe: “Uiteindelijk zullen we sterker zijn dan ooit.” In een andere tweet schreef hij: “God zegene de VS!” Trump had aanvankelijk geprobeerd de dreiging van de verspreiding van het coronavirus in de Verenigde Staten te bagatelliseren. Zijn regering is onder vuur komen te liggen door een gebrek aan testmogelijkheden.

Trump heeft beloofd de tests aanzienlijk uit te breiden. Tot op heden zijn in de Verenigde Staten meer dan 3000 infecties met het virus ontdekt en zijn meer dan 60 mensen overleden.