The Passion dit jaar zonder publiek om coronavirus

The Passion gaat dit jaar niet door in de traditionele vorm, met publiek. De EO, KRO-NCRV en producent Mediawater zoeken naar een andere vorm om het evenement, dat dit jaar in Roermond is, toch doorgang te laten vinden. Dat heeft de EO maandag bekendgemaakt.

"Gezien alle coronamaatregelen kunnen we The Passion niet door laten gaan op de manier zoals we gewend zijn", stelt een woordvoerder. De maatregelen van de overheid om evenementen met meer dan honderd mensen af te gelasten gelden in principe nu tot 6 april. "Maar die marge daarna is te kort om nog een show neer te zetten met publiek zoals we gewend zijn."

De EO en Roermond hopen op korte termijn te kunnen zeggen wat voor vorm The Passion dan krijgt. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht om het spektakel zonder publiek uit te zenden. "Alle partijen voelen wel de urgentie om het verhaal van de verbinding van God met mensen en tussen mensen onderling juist in deze tijden van onzekerheid te laten horen", stellen de partijen in een gezamenlijke verklaring.