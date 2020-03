Opnames Goede tijden, slechte tijden per direct stilgelegd

Eind vorige week nam EndemolShine al enkele maatregelen op de set. Zo gingen de repetitiedagen op maandag en woensdag niet meer door en werden intieme scènes geschrapt. Deze maatregelen zijn inmiddels niet meer afdoende, vindt het productiebedrijf. De kijker zal voorlopig niets merken van de opnamestop. Er liggen voldoende afleveringen klaar waarmee RTL nog tot en met 8 mei kan uitzenden.

"Vanzelfsprekend staat de veiligheid en gezondheid van onze cast en crew voorop. Daar is geen twijfel over mogelijk", zegt producent Rohan Gottshalk. "Het is van noodzakelijk belang dat iedereen zijn verantwoordelijkheden neemt en sociale onthouding beperkt tot het minimum. Dat geldt dus ook voor ons. Wij doen er alles aan om de productionele uitdagingen waar wij op dit moment tegenaan lopen in goede banen te leiden, de consequenties te minimaliseren en juist in een tijd als deze de continuïteit van GTST te waarborgen."

EndemolShine is nog aan het inventariseren welke gevolgen de huidige maatregelen rond het coronavirus hebben voor de overige producties. "Het is echt maatwerk", aldus de zegsvrouw.