Koning en koningin bedanken artsen en verplegers

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bedanken de artsen en verpleegkundigen. Zij werken namelijk “met volle inzet om corona het hoofd te bieden”, liet het koningspaar in een verklaring weten.

De koning en koningin zeiden ook dat ze denken aan “allen in ons Koninkrijk die nu onder hoogspanning staan”. Als voorbeeld noemden ze “ondernemers en zzp’ers die zich zorgen maken om hun bedrijf, leerkrachten die zoeken naar alternatieve lesmethoden, bestuurders die doen wat nodig is.” Daarnaast is het volgens Willem-Alexander en Máxima “geweldig dat zoveel mensen solidair zijn, al was het maar door ouderen een extra teken van leven te geven.”