Belgische overheid zoekt mensen om mondkapjes te naaien

Ook in België dreigt een tekort aan mondkapjes voor artsen, verpleegkundigen en ander zorgpersoneel. Het federale ministerie van Volksgezondheid roept daarom de hulp in van mensen die goed zijn in stikken en naaien.

“We werken volop aan een patroon om zelf maskers te maken. We publiceren dit zo snel mogelijk”, aldus het ministerie.

De Belgische overheid vraagt inwoners die thuis chirurgische mondmaskers hebben liggen die af te geven bij hun lokale ziekenhuis om zorgverleners te helpen.