‘Italië wil controle bij Alitalia overnemen’

Italië staat op het punt om de controle bij de in zwaar weer verkerende luchtvaartmaatschappij Alitalia over te nemen. Dat meldde de Italiaanse krant Il Messaggero op basis van bronnen. Vanwege de moeilijke situatie in de luchtvaartsector veroorzaakt door het nieuwe coronavirus lijkt de geplande verkoop van het Italiaanse concern niet meer te lukken.