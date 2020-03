Rode Kruis biedt telefonische hulp aan mensen in thuisisolatie

Het Rode Kruis begint deze maandag met een hulplijn voor mensen die in quarantaine of thuisisolatie zitten in verband met het coronavirus. Wie hulp kan gebruiken, kan vanaf 09.00 uur het nummer 070-4455888 bellen.

“We bieden een luisterend oor, geven advies en kijken samen of mensen praktische problemen kunnen oplossen met hun eigen sociale netwerk. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kijken we of wij met onze getrainde vrijwilligers of ons burgerhulpnetwerk Rode Kruis Ready2Help kunnen bijdragen, of wellicht moeten doorverwijzen naar andere hulpverleningsinstanties”, aldus het Rode Kruis.

Uit eigen onderzoek maakt het Rode Kruis op dat vooral ouderen en zieken die gedwongen thuis moeten blijven, behoefte hebben aan iemand die boodschappen doet en helpt met het verzorgen van een maaltijd. Tegelijk blijken veel mensen graag bereid te zijn de helpende hand te bieden, bijvoorbeeld door boodschappen te doen, “en dat is mooi”.

De hulporganisatie drukt mensen op het hart alleen te luisteren naar betrouwbare bronnen als de Wereldgezondheidsorganisatie, het RIVM en het Rode Kruis. “Als je merkt dat bepaalde nieuwsberichten ervoor zorgen dat je van streek raakt, kun je dat soort berichten beter mijden”, luidt het advies. Wie in thuisisolatie of quarantaine zit, kan ook maar beter geen alcohol drinken en er een gezonde levensstijl op na houden door binnenshuis wat te sporten, zegt het Rode Kruis.