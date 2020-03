New York sluit scholen en horeca om coronavirus

In New York moeten scholen en horeca hun deuren sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Burgemeester Bill de Blasio van de stad met 8 miljoen inwoners maakte zondagavond bekend dat de drastische maatregel vanaf dinsdag 09.00 uur lokale tijd gaat gelden.

“Dit is geen makkelijk besluit”, aldus De Blasio op Twitter. “Deze plekken vormen het hart en ziel van onze stad, en zijn onderdeel van wat het betekent om een New Yorker te zijn. Maar onze stad wordt geconfronteerd met een ongekende dreiging en we moeten reageren met een oorlogsmentaliteit.”

Het openbare schoolsysteem van New York met zo’n 1 miljoen studenten wordt stilgelegd tot 20 april. De burgemeester gaf scholen de opdracht een plan te maken over het aanbieden van opvang voor kinderen van ouders met “essentiële beroepen”, zoals in de gezondheidszorg. Ook nachtclubs, bioscopen, theater- en concertzalen sluiten hun deuren. Restaurants, bars en cafés moeten dicht, maar het afhalen of bestellen van eten mag doorgaan.

Vijf mensen overleden in New York aan het longvirus. In de Verenigde Staten zijn meer dan 3700 mensen besmet. Op veel plaatsen, zoals de staat Washington, is al besloten winkels, bars en restaurants op slot te doen en evenementen af te gelasten. In Las Vegas sluit een aantal grote casino’s voor twee weken.