Voor het eerst meer besmettingen in andere landen dan in China

Voor het eerst is het aantal sterfgevallen en besmettingen als gevolg van het coronavirus in alle andere landen samen hoger dan in China, waar de virusuitbraak ontstond. Dit blijkt maandag rond 02.30 uur uit een grafiek van de Amerikaanse John Hopkins-universiteit.

Wereldwijd zijn de infecties gegroeid tot meer dan 86.000, terwijl het aantal gevallen in China maandag 81.000 bedraagt. Het aantal sterfgevallen buiten China is gestegen tot 3241, terwijl het aantal sterfgevallen in China 3208 bedraagt (exclusief vier gevallen in Hong Kong en een in Taiwan).

De stijging van het aantal besmettingen en sterfgevallen zet in landen buiten China de komende dagen waarschijnlijk door, terwijl die in China afvlakt. In China werden maandag zestien nieuwe geïnfecteerden gemeld en de nationale gezondheidscommissie gaat ervan uit dat de piek van de epidemie voorbij is. Het epicentrum van de epidemie ligt momenteel in Europa, waar dagelijks duizenden nieuwe besmettingen worden gemeld.