Gantz en Netanyahu gaan praten over eenheidsregering

De rechts-conservatieve premier Benjamin Netanyahu en oppositieleider Benny Gantz gaan praten over de vorming van regering van nationale eenheid in Israël. Beiden hebben er zondagavond mee ingestemd dat onderhandelaars van hun partijen “zo snel mogelijk” bijeen zullen komen. Dat staat in een gezamenlijke verklaring.

Kort daarvoor had de woordvoerder van president Reuven Rivlin bevestigd dat het staatshoofd Gantz maandag wilde gaan vragen een kabinet te formeren. Uit de peiling onder de partijleiders bleek dat 61 van de 120 afgevaardigden in de Knesset van mening waren dat Gantz die opdracht moest krijgen.

Netanyahu (70) wordt verdacht van van corruptie. Zijn rechtszaak zou dinsdag beginnen maar is twee maanden uitgesteld wegens de coronacrisis. Critici menen dat de Netanyahu misbruik probeert te maken van de situatie om strafvervolging te ontlopen. Zolang hij de Israëlische premier is, kan hij niet worden veroordeeld. Na drie verkiezingen in een jaar tijd verkeert het land nog altijd in een politieke impasse en lukt het niet een coalitie te vormen.