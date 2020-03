Opkomst Franse gemeenteraadsverkiezingen historisch laag

De opkomst voor de eerste ronde van de Franse burgemeesters- en gemeenteraadsverkiezingen is historisch laag. Naar schatting is 53,5 tot 56 procent van de 47,7 miljoen stemgerechtigde inwoners weggebleven. In 2014 (36,45 procent), 2008 (33,46) en 2001 (32,6) waren die percentages veel geringer.

De coronacrisis is de belangrijkste reden dat het stil bleef in de stembureaus, ondanks het aangename lenteweer. Zaterdag besloot de regering het land grotendeels op slot te doen om de verspreiding van het longvirus tegen te gaan. Door de snelle stijging van het aantal sterfgevallen en nieuwe besmettingen is het de vraag of de tweede verkiezingsronde volgende week wel door moet gaan. Volgens deskundigen staat de epidemie in Frankrijk nog in de kinderschoenen.

De Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran zei dat het besluit om de tweede ronde te houden dan wel uit te stellen waarschijnlijk dinsdag wordt genomen. Daarvoor wacht de regering het advies af van de Wetenschappelijke Raad.

Marine Le Pen, de leider van de uiterst rechtse partij Rassemblement National (RN), pleitte voor uitstel omdat de “strijd voor gezondheid” voorrang heeft. Overwinningen die nu al ergens in de eerste ronde vast komen te staan door een absolute meerderheid mogen van haar worden gevierd.