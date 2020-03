Dodental door coronavirus loopt in Frankrijk op tot 127

Het dodental door toedoen van het nieuwe coronavirus is in Frankrijk met 36 opgelopen tot 127. Dat heeft het nationaal bureau voor de volksgezondheid (ANSP) zondagavond bekendgemaakt. Er zijn nu 5423 besmettingsgevallen geregistreerd sinds januari. Zaterdag waren dat er 4499.

Deze toename van sterfgevallen en nieuwe coronapatiënten is in verhouding de grootste sinds het longvirus de kop opstak in Frankrijk. De regering nam zaterdag drastische maatregelen om verdere verspreiding een halt toe te roepen. Het land gaat maandag grotendeels op slot. Alleen de echt essentiële ondernemingen, waaronder supermarkten en apotheken, blijven open.