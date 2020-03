Horeca in Den Haag en Amsterdam direct grotendeels dicht

Verreweg de meeste restaurants en cafés in Den Haag en Amsterdam hebben de deuren vrijwel meteen gesloten, zo is te zien tijdens een rondgang door de centra. Binnen een uur nadat de sluiting was bevolen door het kabinet was het stil op het anders zo drukke Plein vlak naast het Binnenhof in Den Haag. Ook andere straten met veel horeca zijn nagenoeg leeg.

Veel coffeeshops, die ook dicht moeten, waren nog weg wel open. Er staan nog rijen klanten voor de deur. In het Zeeheldenkwartier was de politie aanwezig bij enkele coffeeshops naast elkaar, waar het door de vele klanten rumoerig was op straat.

Ook in Amsterdam waren veel café’s en restaurants al dicht. In diverse zaken hing een aanplakbiljet voor het raam met uitleg over de sluiting. Sommige cafe-eigenaren waren aan het begin van de avond bezig om alles op te ruimen.