Proces tegen Netanyahu uitgesteld om coronavirus

Het proces tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is uitgesteld vanwege het nieuwe coronavirus. Dat meldden Israëlische media zondag. Netanyahu zou aanvankelijk op dinsdag voor het eerst voor de rechter in Jeruzalem moeten verschijnen, maar dat is uitgesteld tot 24 mei. Netanyahu, die onder meer is aangeklaagd wegens corruptie, fraude en omkoping, ontkent alle aantijgingen.

Zolang de Likud-leider premier van Israël is, kan hij niet worden veroordeeld. Netanyahu hoopt daarom op een nieuwe termijn als premier van het land. Maar na drie verkiezingen in een jaar tijd verkeert Israël nog steeds in een politieke impasse. Het lukt niet om een coalitie te vormen. Door de coronacrisis, die onmiddellijk heeft geleid tot rigoureuze maatregelen in het land, is de roep om de vorming van een regering van nationale eenheid luid.

Het bureau van Netanyahu liet weten dat de premier zich uit voorzorg heeft laten testen op het gevreesde longvirus, hoewel hij geen klachten had. Het resultaat bleek negatief. Ook zijn naaste medewerkers en familieleden zijn gecontroleerd. Het aantal besmettingsgevallen in Israël neemt langzaam toe. De teller staat op 213, twintig meer in 24 uur tijd. Er zijn nog geen patiënten aan Covid-19 overleden.