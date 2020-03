Recordaantal van 368 sterfgevallen in Italië door corona

Italië heeft zondag een recordaantal sterfgevallen door het coronavirus gemeld. In de afgelopen 24 uur overleden 368 personen door de ziekte Covid-19. In totaal zijn in het zwaarst door de pandemie getroffen Europese land nu 1809 patiënten bezweken. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA heeft de dienst bescherming bevolking bovendien meer dan 3500 nieuwe besmettingsgevallen geregistreerd. Daarmee naderde de teller de 25.000. Ruim 2300 van de geïnfecteerden is genezen verklaard.