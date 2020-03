Concertzalen en theaters nog langer dicht

De zondag aangekondigde maatregelen van het kabinet in verband met de coronacrisis in Nederland hebben ook gevolgen voor de entertainmentwereld. Alle concertzalen en theaters zullen een week langer, tot 6 april, de deuren dicht moeten houden.

Vorige week gold nog dat alle evenementen met meer dan honderd bezoekers tot 31 maart moesten worden afgelast, waardoor veel concerten niet konden doorgaan.

Onder meer het populaire evenement Eurovision in Concert dat op 4 april plaats zou hebben in AFAS Live in Amsterdam kan niet doorgaan. Hiervoor zou een groot deel van de deelnemers van het songfestival al naar Nederland komen.

Om hoeveel concerten en andere publieksevenementen het totaal gaat is niet direct duidelijk.