Bioscopen sluiten per direct de deuren

De Nederlandse bioscopen zijn zondagavond per direct gestopt in navolging van het kabinetsbeleid horecabedrijven tot 6 april te sluiten. "Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus worden alle bioscopen in Nederland per direct gesloten", meldt bioscoopketen Pathé op Instagram. Wie al kaartjes heeft gekocht, krijgt het geld terug.