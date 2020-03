Duitsland sluit zuidelijke grenzen

Naar verluidt hebben bondskanselier Angela Merkel, de premier van Beieren en CSU-leider Markus Söder, minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU), premier Winfried Kretschmann (Groenen) van Baden-Württemberg, regeringsleider Tobias Hans (CDU) van Saarland en premier Malu Dreyer (EPD) van Rijnland-Palts hiermee ingestemd. Volgens de overeenkomst betreft het zowel strengere controles als het weigeren van mensen.

Het goederenverkeer tussen Duitsland en de buurlanden gaat wel door. Volgens het plan kunnen forenzen wel de grens passeren. De maatregel is ingesteld om behalve de verspreiding van het coronavirus in te dammen, ook hamsteraars uit het buitenland tegen te gaan. Hamsteren heeft in het grensgebied al geleid tot leveringsproblemen.

Buurlanden

Terwijl de Duitse maatregelen momenteel slechts voor drie landen gelden, hebben ook andere buurlanden zoals Polen, Tsjechië en Denemarken hun grenzen gesloten of strenge beperkingen ingevoerd.

Duitsland had zich tot nu toe verzet tegen het sluiten van zijn grenzen om het Schengenakkoord niet in gevaar te brengen, dat het vrije verkeer tussen Europese landen garandeert en dat de afgelopen jaren al onder druk is gezet door de migrantencrisis en de dreiging van het jihadistisch terrorisme. Maar omdat Europa nu als het epicentrum van de pandemie wordt beschouwd, werd kort voor de beslissing van zondag de roep om de grens met Frankrijk te sluiten steeds luider.

“De verspreiding van het virus moet worden afgeremd. De basisregel moet zijn: wie niet dringend de grens hoeft over te steken, mag de grens niet overschrijden”, aldus Thomas Strobl, minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Baden-Württemberg, die aan Frankrijk en Zwitserland grenst.