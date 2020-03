De dode die zaterdag is gevonden in een auto in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen is een 33-jarige man uit Zandvoort. Hij is door geweld om het leven gekomen, meldt de politie zondag.

De politie ging na een melding met duikers zoeken in het kanaal, waar de man werd gevonden. De man was al als vermist opgegeven.

De politie vraagt getuigen zich te melden.