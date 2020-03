Mnuchin verwacht geen recessie in VS

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin verwacht niet dat de Verenigde Staten in een recessie terechtkomen door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Hij voorziet juist een sterke opleving van de economie in de tweede helft van het jaar, zei hij tijdens interviews met de Amerikaanse nieuwszenders ABC en Fox News.

Die opleving komt er volgens Mnuchin als het virus onder controle is. Amerikaanse bedrijven zuchten onder de maatregelen rondom het virus wereldwijd en de beurskoersen kregen het afgelopen week zwaar te verduren. Toen die vrijdag weer hard opliepen nadat president Donald Trump de noodtoestand had uitgeroepen, tweettte Trump dat het de grootste stijging van de beurskoersen op één dag ooit was. Volgens Mnuchin richt Trump zich op de beurs omdat "dat een indicator voor de economie is die mensen vertrouwen geeft".

Eerder dit weekend liet Mnuchin tijdens een persconferentie al weten dat een noodwet om tot 8 miljard dollar extra uit te geven en een plan voor economische steun aan het bedrijfsleven dat door het Huis van Afgevaardigden is aangenomen maar nog niet door de Senaat heen is, "de eerste twee innings zijn" van een honkbalwedstrijd. "Er is nog veel meer dat we samen met het Congres moeten doen. We zullen zorgen dat de economie zich herstelt."