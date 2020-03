Ook TUI en Sunair stoppen met vakantiereizen

Op alle bestemmingen waar een inreisbeperking geldt of waarvan de reisorganisatie vindt dat de reizigers er geen vakantie meer kunnen hebben zoals die hoort te zijn, is de operatie volgens TUI feitelijk al stilgelegd. De reisorganisatie blijft vliegen zo lang er reizigers kunnen worden opgehaald uit de betreffende bestemmingen. “Wij willen ook hen weer veilig thuisbrengen. Wanneer die taak volbracht is, zullen wij stoppen met vliegen.”

TUI zegt niet alleen rekening te houden met vakantiegangers, maar ook met vele reizigers die een ticket hebben gekocht naar een bestemming waar zij willen verblijven of waar ze zelf wonen. “Zolang de lokale autoriteiten dit toestaan en wij hen thuis kunnen brengen, zullen we vliegen.”

Directeur Marc van Amsterdam van Sunair zegt: “Dit is de slimste oplossing op dit moment. We volgen met ons beleid de andere partijen. We zagen het op een gegeven moment aankomen, het ging stapje voor stapje. Eerst Italië, toen New York en morgen gaat Spanje dicht.” Sunair specialiseert in stedentrips.