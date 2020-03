Sierteeltsector slaat alarm over coronacrisis

“Zonder noodkredieten van overheid en banken zullen veel bedrijven binnen enkele weken failliet gaan. Door het wegvallen van vraag is er op de veilingen van Royal FloraHolland niet alleen sprake van zeer lage prijzen, maar ook van ongekende doordraai van kwalitatief hoogwaardige producten. Dit is in de historie van de meer dan 100-jarige coöperatie nog nooit in deze omvang gebeurd. Het voortbestaan van veel bedrijven, zowel kwekers als handelsbedrijven staat op het spel”, zo staat in een brandbrief van Royal FloraHolland.

Volgens directeur Steven van Schilfgaarde lagen de prijzen de afgelopen twee weken tot 50 procent lager dan normaal. “Deze crisis komt op het slechtst denkbare moment. Over minder dan twee weken valt de energierekening op de mat bij kwekers. Ze komen dan acuut in de betalingsproblemen.” Hij pleit ervoor de export zo lang mogelijk in stand te houden.

Met een jaaromzet van 4,65 miljard euro en ruim 4000 leden is Royal FloraHolland de grootste bloemenveiling ter wereld.