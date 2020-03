‘Britten van 70 jaar en ouder vier maanden in quarantaine’

Ouderen van boven de 70 jaar in Groot-Brittannië moeten maximaal vier maanden in quarantaine. Dat is het plan van de Britse regering, die op die manier het nieuwe coronavirus wil beteugelen. Het plan moet de komende weken vorm krijgen.

“Ja, dat staat in het actieplan”, zei Matt Hancock, de Britse minister van Volksgezondheid, zondag. “We zullen het tot in de details bespreken. We weten heel goed dat het veel gevraagd is aan onze ouderen en kwetsbaren, maar het is voor hun eigen zelfbescherming.” De officiële aankondiging volgt volgens Hancock “binnen enkele weken”.

Wat er nog meer in het Britse actieplan staat is niet bekend. Wel gaat het land bijeenkomsten met veel mensen verbieden. Verder hoeven de Britten zich geen zorgen te maken over de voedselvoorziening, aldus Hancock.